‘A Golondrina’ faz nova temporada a partir de amanhã no Masp

Miriam Gimenes



11/07/2019 | 07:39



Em junho de 2016, os norte-americanos ficaram chocado com um dos maiores ataques terroristas sofridos no país, neste caso em na cidade de Orlando. Um fundamentalista islâmico entrou na boate LGBT Pulse e matou 50 pessoas – outras 53 ficaram feridas. O ocorrido serviu de inspiração para a peça A Golondrina, que tem nova temporada a partir de amanhã, às 21h, no Auditório do Masp. A direção é de Gabriel Fontes Paiva e o texto é do espanhol Guillem Clua.

No palco é contada a história do encontro de Ramon (Luciano Andrey), sobrevivente de um ataque praticado por homofóbicos em um bar gay, com Amélia (Tania Bondezan), uma severa professora de canto, que também tem sua história ligada a esse trágico evento. Os personagens vão revelando detalhes de seus passados que se entrelaçam como num quebra-cabeças.

“A obra me encantou de tal maneira que, enquanto lia o texto pela primeira vez, parecia que aquelas palavras cabiam na minha boca, como se eu tivesse vivido tudo aquilo. Foi amor à primeira vista. Minha personagem Amélia, que, por coincidência, é o nome da minha mãe, é uma mulher severa e sofrida, sobrevivente de uma tragédia. A vida foi mais generosa comigo, mas somos ambas mães que amam e protegem suas crias, que tentam acertar e carregam culpa o tempo todo, o que nos aproxima. Representá-la é um exercício de mergulhar nas minhas emoções”, conta Tania.

O espetáculo trata de temas universais e isto é o que mais fascinou o ator Luciano Andrey. “O texto poderia se passar em qualquer grande cidade do mundo. Os temas que ele trata – sem maniqueísmos – são absolutamente pertinentes ao momento atual. Expõe o ponto de vista completamente distinto de dois personagens sobre determinado fato, mas sem julgamentos”, analisa.



A Golondrina – Teatro – Auditório do Masp – Avenida Paulista, 1.578. Até 8 de setembro, de sexta e sábado, às 21h; e aos domingos, às 19h. Ingr.: R$60 (R$ 30 meia-entrada).