Após vencer na Justiça por herança, Antonia Fontenelle responde comentário de Eduardo Costa: Linda, gostosa, rica e sua

10/07/2019 | 16:11



Antonia Fontenelle comemorou, nesta quarta-feira, dia 10, que venceu uma batalha judicial pela herança de seu ex, Marcos Paulo, contra as filhas do diretor, Mariana Simões, filha de Renata Sorrah, e Giulia Costa, do casamento dele com Flávia Alessandra.

Em seu Instagram, a apresentadora comemorou a notícia ao publicar um vídeo com o meme eu sou rica, frase dita por Carolina Ferraz na novela Beleza Pura, e escrever na legenda:

Respeita a minha história, p***a!

Nos comentários, várias celebridades parabenizaram Antonia pela vitória na Justiça, e dentre essas pessoas estava Eduardo Costa, affair da apresentadora. Ele escreveu:

Rica, gostosa e linda.

Antonia, é claro, respondeu o comentário acendendo ainda mais os rumores de um relacionamento mais sério entre os dois:

Linda, gostosa, rica e sua.

Eita! Quem também comentou a publicação foi Ticiane Pinheiro, que escreveu:

Você merece porque cuidou dele no momento em que ele mais precisou com muito amor e carinho. E estava com ele até o fim, nos momentos mais difíceis.