Após anunciar dívida de 211 milhões de reais, Kanye West se torna o terceiro artista mais bem pago de 2019

10/07/2019 | 16:11



A Forbes divulgou nesta quarta-feira, dia 10, uma lista com os artistas mais bem pagos de 2019. O mais impressionante foi a posição de Kanye West, que ganhou o terceiro lugar no ranking: após faturar 1 bilhão de dólares (cerca de 3 bilhões e 757 milhões de reais) nos últimos 12 meses com a sua marca Yeezy, o rapper dá a volta por cima apenas três anos após divulgar que tinha uma dívida de 53 milhões de dólares (equivalente a 211 milhões de reais). Arrasou, hein?

Já o primeiro lugar ficou com Taylor Swift, que faturou 266.1 milhões de dólares, quase um bilhão de reais, em sua turnê Reputation, que se tornou oficialmente a turnê de maior bilheteria da história dos Estados Unidos. Logo depois aparece Kylie Jenner, que lucrou bastante com sua marca de maquiagens, a Kylie Cosmetics. Vale lembrar que a empresária, de apenas 21 anos de idade, é a bilionária mais jovem da história mundial.

A seguir, confira as posições e os ganhos de alguns artistas que estão na lista:

1º. Taylor Swift - 185 milhões de dólares (694 milhões de reais)

2º. Kylie Jenner - 170 milhões de dólares (638 milhões de reais)

3º. Kanye West - 150 milhões de dólares (563 milhões de reais)

4º. Lionel Messi - 127 milhões de dólares (476 milhões de reais)

5º. Ed Sheeran - 110 milhões de dólares (412 milhões de reais)

6º. Cristiano Ronaldo - 109 milhões de dólares (409 milhões de reais)

7º. Neymar - 105 milhões de dólares (394 milhões de reais)

13º. J.K. Rowling - 92 milhões de dólares (345 milhões de reais)

15º. Dwayne Johnson - 89.4 milhões de dólares (335 milhões de reais)

19º. Elton John - 84 milhões de dólares (315 milhões de reais)

20º. Jay-Z - 81 milhões de dólares (304 milhões de reais)

20º. Beyoncé - 81 milhões de dólares (304 milhões de reais)

22º. Ellen DeGeneres - 80.5 milhões de dólares (302 milhões de reais)

24º. Chris Hemsworth - 76.4 milhões de dólares (286 milhões de reais)

25º. Drake - 75 milhões de dólares (281 milhões de reais)

26º. Kim Kardashian - 72 milhões de dólares (270 milhões de reais)

27º. Ryan Seacrest - 71.5 milhões de dólares (268 milhões de reais)

28º. Diddy (Sean Combs) - 70 milhões de dólares (262 milhões de reais)

30º. Metallica - 68.5 milhões de dólares (257 milhões de reais)

31º. Robert Downey Jr. - 66 milhões de dólares (247 milhões de reais)

35º. Gordon Ramsay - 63 milhões de dólares (236 milhões de reais)

36º. Rihanna - 62 milhões de dólares (232 milhões de reais)

38º. Kevin Hart - 59 milhões de dólares (221 milhões de reais)

39º. Jackie Chan - 58 milhões de dólares (217 milhões de reais)

39º. Travis Scott - 58 milhões de dólares (217 milhões de reais)

41º. Katy Perry - 57.5 milhões de dólares (215 milhões de reais)

41º. Justin Timberlake - 57.5 milhões de dólares (215 milhões de reais)

43º. BTS - 57 milhões de dólares (214 milhões de reais)

43º. Bradley Cooper - 57 milhões de dólares (214 milhões de reais)

43º. Pink - 57 milhões de dólares (214 milhões de reais)

43º. Adam Sandler - 57 milhões de dólares (214 milhões de reais)

47º. Scarlett Johansson - 56 milhões de dólares (210 milhões de reais)

49º. Lewis Hamilton - 55 milhões de dólares (206 milhões de reais)

54º. Bruno Mars - 51.5 milhões de dólares (193 milhões de reais)

57º. Eminem - 50 milhões de dólares (187 milhões de reais)

59º. Fleetwood Mac - 49 milhões de dólares (184 milhões de reais)

62º. Ariana Grande - 48 milhões de dólares (180 milhões de reais)

62º. Paul McCartney - 48 milhões de dólares (180 milhões de reais)

67º. The Chainsmokers - 46 milhões de dólares (172 milhões de reais)

69º. Steve Harvey - 45 milhões de dólares (168 milhões de reais)

71º. Guns N' Roses - 44 milhões de dólares (165 milhões de reais)

73º. Chris Evans - 43.5 milhões de dólares (163 milhões de reais)

76º. Jennifer Lopez - 43 milhões de dólares (161 milhões de reais)

76º. Sofia Vergara - 43 milhões de dólares (161 milhões de reais)

80º. Simon Cowell - 42 milhões de dólares (157 milhões de reais)

83º. Paul Rudd - 41 milhões de dólares (153 milhões de reais)

83º. Jerry Seinfeld - 41 milhões de dólares (153 milhões de reais)

83º. Rolling Stones - 41 milhões de dólares (153 milhões de reais)

87º. DJ Khaled - 40 milhões de dólares (150 milhões de reais)

87º. Marshmello - 40 milhões de dólares (150 milhões de reais)

87º. The Weeknd - 40 milhões de dólares (150 milhões de reais)

90º. Lady Gaga - 39.5 milhões de dólares (148 milhões de reais)

95º. Calvin Harris - 38.5 milhões de dólares (144 milhões de reais)

95º. Kendrick Lamar - 38.5 milhões de dólares (144 milhões de reais)

98º. Shawn Mendes - 38 milhões de dólares (142 milhões de reais)

100º. Céline Dion - 37.5 milhões de dólares (140 milhões de reais)