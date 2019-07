Gol e Latam levam dois primeiros lotes em leilão de ativos da Avianca

10/07/2019 | 14:42



A Gol arrematou nesta quarta-feira, 10, em um único lance, o Lote 1 (UPI A) de ativos da Avianca por US$ 70 milhões, em leilão realizado pela Megaleilões, em São Paulo. Essa UPI é composta por 20 voos de Guarulhos, 12 voos do Santos Dumont e 18 voos de Congonhas.

Na sequência, a Latam levou o Lote 2 (UPI B), também em um único lance, por US$ 70 milhões, integrado por 26 voos de Guarulhos, 8 voos do Santos Dumont e 13 voos de Congonhas. Nenhuma empresa apresentou oferta pelo Lote 3, composto pelas UPIs C,D, e E.

Por solicitação da Gol, o leilão foi interrompido por 15 minutos, enquanto o Lote 3 é desmembrado para receber lances individuais.

Apesar de o leilão estar acontecendo, a Anac possui uma autorização da Justiça para redistribuir esses slots entre as companhias aéreas, o que pode fazer com que o resultado do certame seja contestado.