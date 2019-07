Nego do Borel pede a namorada, Duda Reis, em casamento

10/07/2019 | 14:11



Nego do Borel está comemorando o seu aniversário de 26 anos de idade nesta quarta-feira, dia 10, em Portugal. E o cantor está muito bem acompanhado de sua namorada - ou seria noiva? - Duda Reis, que está no ar em Malhação: Toda Forma de Amar, novela da Rede Globo, como Mari. Segundo informações do colunista Leo Dias, Nego teria aproveitado a viagem para fazer um pedido de casamento romântico à Duda, com direto a música e um quarto cheio de pétalas de rosas.

Nas redes sociais, o funkeiro publicou um vídeo com o cenário amoroso, mas não deixou claro se ele e Duda estão noivos.

Já em seu perfil no Instagram, Duda escreveu um lindo texto em homenagem ao aniversário do amado.

Chegou o seu dia, amor! Que Deus te abençoe sempre, que Deus seja sempre o seu melhor amigo e sua maior inspiração, que você nunca perca sua essência (que encanta qualquer pessoa), que você receba muita saúde, prosperidade, paz, sucesso e luz. Quero te dizer uma coisa, quando eu te conheci, minha vida mudou pra melhor, e eu falo com toda a propriedade do mundo do tamanho do seu coração e em como eu sou apaixonada na pessoa que você é. É lindo e gratificante ver quão profunda nossa relação é. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado alguém tão especial e alguém tão puro, e de ter alguém ao meu lado que está construindo uma vida comigo. To aqui do seu ladinho e acabei de te dar um abração de urso (que eu sempre falo) e te desejo o melhor aniversário do mundo. O brilho no olho é o que mais importa, e eu te garanto que os meus brilham todos os dias como se fosse a primeira vez. Você por mim e eu por você. Te amo muito, escreveu a atriz.

E aí, será que os pombinhos realmente irão se casar?