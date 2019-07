Após sete anos, Kaysar comemora aniversário ao lado da família: Graças a Deus nós estamos juntos

10/07/2019 | 14:11



Kaysar Dadour, que está no ar como Fauze em Órfãos da Terra, fez um post emocionante em seu perfil no Instagram. O ator celebrou 30 anos de idade na última terça-feira, dia 9, e comemorou o fato de estar ao lado de sua família, que por anos vivia uma situação delicada na Síria, país que passa por guerras civis desde 2011.

A vida passa e o tempo não para. 30 anos atrás eu estava na barriga da minha mamãe, me preparando para sair e ver o mundo. Meu pai estava chorando de felicidade me esperando. Minha mãe não aguentava mais de tanto querer me abraçar no colo dela. Sete anos festejando meu aniversário sozinho. Sete anos sonhando em abraçar e beijar a mão da minha mãe e do meu pai para agradecer a eles pela vida que me deram. Mãe, pai e irmã, vocês são minha esperança na vida. Agora estou com 30 anos e ao mesmo tempo que passou tão rápido, passou tão devagar... Graças a Deus nós estamos juntos nessa terra abençoada, Brasil. Grato também a todos os meus irmãos! Única palavra que resume o que tô sentindo é GRATIDÃO, PORQUE HOJE É O MELHOR DIA NO MUNDO!!! AMÉM, JESUS, escreveu Kaysar.

O sírio participou da 18ª edição do reality Big Brother Brasil e foi lá que expôs o cenário difícil de sua família. Após ganhar o segundo lugar na competição, Kaysar conseguiu trazer os pais e a irmã para o Brasil em setembro de 2018.