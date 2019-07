Instagram lança novas ferramentas para evitar bullying

Da Redação, com assessoria



10/07/2019 | 13:48

O Instagram anunciou novos recursos para evitar o bullying na plataforma. Nos últimos anos, a empresa se comprometeu a combater esse tipo de situação na rede social e tem trabalhado para repensar a experiência dos usuários no aplicativo.

As novas ferramentas visam dar às pessoas que são alvo de bullying a possibilidade de se defender, baseado na forma como as pessoas intimidam umas às outras e como elas tendem a reagir no Instagram. Confira as novidades:

Alerta de comentário: o Instagram começou a implementar nos últimos dias um novo recurso que utiliza inteligência artificial para notificar pessoas quando o comentário delas pode ser considerado ofensivo, mesmo antes que ele seja publicado. Essa intervenção dá às pessoas a chance de refletir e desfazer seus comentários, além de impedir que o destinatário receba uma notificação com o comentário nocivo. Os primeiros testes com esse recurso revelaram que isso incentiva algumas pessoas a desfazer os comentários e a compartilhar algo menos ofensivo, depois de terem a chance de refletir;

Restringir: o recurso Restringir é uma nova maneira de proteger o usuário contra interações indesejadas e permite que que as pessoas controlem a própria experiência no Instagram, sem notificar alguém que possa estar cometendo bullying. Quando o usuário restringir uma pessoa que acredita que esteja praticando bullying, os comentários da pessoa só ficarão visíveis para ela mesma. As pessoas restritas não podem ver quando o usuário está ativo no Instagram ou quando leu as mensagens diretas delas.

