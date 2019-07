Príncipe William não aprova a forma que o irmão, Príncipe Harry, está criando o filho

10/07/2019 | 13:11



E parece que o modo como Príncipe Harry e Meghan Markle estão criando o filho, Archie Harrison, está incomodando algumas pessoas da família real. Uma fonte contou à Us Magazine que toda a restrição em volta do batismo do pequeno no último sábado, dia 6, fez com que alguns membros da realeza se irritassem com a postura dos pais de primeira viagem.

- A rainha aceitou a decisão de Harry e Meghan em manter o evento privado, mas Príncipe William e Kate Middleton não ficaram muito felizes com isso.

Aparentemente, o Duque de Cambridge não aprova a forma com que Archie se mantém longe dos holofotes.

- William acha que seu irmão está exagerando em manter Archie longe da mídia - e culpa Meghan por isso, completou o informante.

E você, concorda com a opinião do Príncipe William ou acha que Meghan e Harry sabem o que estão fazendo?

Padrinhos

Apesar de Archie ter sido batizado, os nomes de seus padrinhos não foram revelados para o público. E uma fonte contou ao site norte-americano People o porquê disso.

- Eles são amigos, cidadãos normais, não celebridades ou figuras públicas. Meghan e Harry queriam protegê-los do inevitável ataque: Quando você os conheceu? Como?. Essa foi a principal razão [para mantê-los privados]. É muito pessoal pedir a alguém para ser um padrinho.

Família feliz

E as oito semanas ao lado do filho, Archie, estão sendo espetaculares para Harry e Meghan. Um informante revelou à People que os papais estão mega animados com o filho, que nasceu no dia 6 de maio.

- Eles estão iluminados e aproveitando cada dia. Como a maioria dos pais de primeira viagem, eles estão tão animados. Há algo novo todos os dias. Eles estão muito felizes.

Um irmãozinho para Archie?

Katie Nicholl, especialista em assuntos da família real, deu uma entrevista para o site Entertainment Tonight e disse, com alguma certeza, que Harry e Meghan querem dar um irmão para Archie muito em breve.

- As pessoas já estão especulando sobre o bebê número dois para os Sussexes. Eu acho que é provavelmente um pouco cedo falar sobre um segundo bebê. Dito isso, fontes próximas ao casal me disseram que eles realmente gostariam de ter uma família grande. Eles são, de todas as formas, pais incríveis. Eles estão amando a paternidade. Eles absolutamente querem irmãos para Archie, então possivelmente teremos um anúncio de gravidez - um segundo anúncio de gravidez para Meghan e Harry no próximo ano - mas, no momento, o foco é obviamente em Archie. A vida deles mudou enormemente e essa foi uma das coisas que as fontes com quem conversei me disseram - que isso realmente tem sido um evento transformador de vida. Sim, eles são da realeza, sim, eles provavelmente têm mais ajuda do que o resto de nós, mas isso realmente virou seu mundo de cabeça para baixo, para melhor. Então, acho que no momento, eles estão se concentrando em Archie, mas eu sei que é o plano deles ter mais de um filho.

Nicholl também falou sobre a criação do bebê.

- Você tem que lembrar que o Príncipe Harry cresceu no centro das atenções, nunca longe do olhar das câmeras, e em alguns pontos de sua vida, isso o magoou. E meu entendimento é que em Frogmore [sua nova casa], eles basicamente construíram uma fortaleza; um de seus amigos mais próximos me disse que era o oásis deles, o santuário deles, onde eles vão criar o seu filho longe dos holofotes. Eles são escondidos lá, eles são protegidos por um enorme espaço verde bonito, você não pode chegar perto da propriedade e nem atrás das paredes de casa. Archie está vivendo, embora privilegiado, um estilo de vida extraordinariamente comum.