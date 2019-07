Tim Burton ganha homenagem em mostra no CCBB de Brasília

10/07/2019 | 13:03



Chega nesta sexta-feira, dia 12, ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília a mostra A Beleza Sombria dos Monstros: 10 Anos de a Arte de Tim Burton, que faz homenagem aos 10 anos do livro The Art of Tim Burton (2009). Ao todo serão 41 filmes, sendo 21 dirigidos por Tim Burton.

Organizada pela produtora brasileira Rua 34 Produções, com curadoria de Jenny He e colaboração da Tim Burton Productions, a mostra usa tecnologias de linguagem digital para recriar e expandir a experiência física do livro.

Em uma apresentação dos conceitos visuais de suas obras, tem projeto envolvendo artistas brasileiros, como a dupla Mirella Brandi e Muep, o especialista em instalações multimídia Rodrigo Gontijo, o designer de som Paulo Beto, o arte-educador Murilo Kammer e o estúdio Olha Lhama.

A mostra terá um total de 65 sessões, com três delas com recursos de acessibilidade, além de sessões com audiodescrição e legenda descritiva. Além de exibição dos filmes, aprogramação inclui debates e palestras.