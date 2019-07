Torneira seca

Do Diário do Grande ABC



O presidente Jair Bolsonaro (PSL) retribuiu com corte de verbas federais ao Grande ABC a montanha de votos que recebeu das sete cidades na eleição de outubro. Reportagem publicada nesta edição do Diário, produzida com dados obtidos no Portal da Transparência do governo federal, mostra que, comparado ao mesmo período de 2018, último ano do governo de Michel Temer (MDB), a União reduziu em 10,36% o valor dos repasses voluntários à região no primeiro semestre do ano. São R$ 67,8 milhões a menos em seis meses, quantia substancial que poderia fazer a diferença em projetos de infraestrutura, saneamento básico e construção de moradias populares, por exemplo.

Políticos da região acreditam que o Planalto tenha segurado os repasses por dois motivos principais. O primeiro, e mais óbvio, tem relação com a crise econômica enfrentada pelo Brasil há pelo menos seis anos, desde que Dilma Rousseff (PT) decidiu castigar as contas públicas para assegurar a reeleição. O segundo diz respeito ao processo de votação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado. Há suspeitas de que o presidente reprimiu a liberação das verbas para pressionar Estados e municípios a convencerem seus representantes no Congresso a apoiar o projeto. Existe, ainda, terceira hipótese: a falta de projetos regionais. Faz alguns dias que este jornal noticiou que Mauá perdeu o prazo para enviar documentos que garantiriam R$ 44 milhões da União para uso em obras de contenção de encostas.

De qualquer forma, é provável que ao menos uma das questões esteja solucionada até 2020, quando se espera que a Previdência já tenha sido reestruturada. O fluxo do dinheiro precisa ser acompanhado de perto não apenas pelos dois deputados federais com domicílio no Grande ABC – como Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT) –, mas por todos os políticos que têm ligação com as sete cidades. Brasília não estaria fazendo nenhum favor ao aumentar o envio de verbas. A região é grande geradora de riquezas e pagadora de impostos. Merece, portanto, receber contrapartidas à altura.