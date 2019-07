Após deixar emissora, Mauro Naves surge sorridente em foto em família: Novos horizontes

10/07/2019 | 11:11



Mauro Naves surgiu sorridente em foto em família publicada na última terça-feira, dia 9, pela esposa do jornalista, a atriz Patrícia Naves. No Instagram, ela se manifestou pela primeira vez após a a saída do marido da TV Globo.

Sempre juntos em direção a novos horizontes...de braços abertos, coração acolhido e alma em paz. Só assim a vida vale a pena, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Além do casal, a filha deles, Raíssa Naves, também aparece no clique. Ela está grávida de Luiza, sua primeira filha, fruto da relação com o cantor sertanejo Henrique.

Em outro clique, que você confere abaixo, Patrícia e Mauro aparecem andando de bicicleta lado a lado, na Ponte Laguna na Marginal Pinheiros, bem próximo a sede da TV Globo em São Paulo.

O jornalista foi afastado da cobertura de esportes da Rede Globo após ter se envolvido na polêmica da acusação de estupro contra Neymar Jr. O repórter foi acusado de passar o telefone do pai do jogador para o primeiro advogado de Najila Trindade, mulher que preencheu um boletim de ocorrência contra Neymar. A Globo alegou, em nota, que as evidências das atitudes dele [Naves] nesse caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas.

De acordo com a Veja São Paulo, na segunda-feira, dia 8, emissora e jornalista decidiram encerrar consensualmente o contrato após 31 anos de parceria. Para a publicação, ele afirmou estar chateado: Triste com a situação, mas de consciência limpa por saber que estava agindo apenas em função de conseguir mais um furo jornalístico para a emissora. Esse era meu único interesse no assunto, afirmou Naves em mensagem.