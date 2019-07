Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e mais famosos lamentam a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim

10/07/2019 | 11:11



O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 10. Ele estava em sua casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu de um infarto fulminante. O apresentador do Domingo Espetacular tinha 77 anos de idade e era conhecido por ser polêmico e um grande nome do jornalismo. Diante da perda, alguns famosos homenagearam o jornalista.

Ana Hickmann falou ao vivo na Record sobre a perda do amigo. A apresentadora do Hoje em Dia contou em entrevista que em 2004 estava na São Paulo Fashion Week trabalhando como modelo, quando recebeu uma ligação do jornalista a convidando para ser comentarista de moda e repórter no programa Tudo a Ver. Ana lamentou a morte dele ao vivo, por telefone, e declarou:

- Estou chocada e não poderia imaginar que começaria o dia assim. Foi ele quem me deu a chance de começar a minha nova carreira, na televisão. Hoje ver que o cara que me deu a chance de começar não está mais aqui é difícil. Estou bastante emocionada. O Paulo foi o grande mestre da minha vida.

Outra colega de emissora que lamentou a morte do jornalista foi Ticiane Pinheiro. A apresentadora postou uma notícia do ocorrido em seu Stories e escreveu: Grande jornalista!!! Força para toda a família.

A jornalista Sônia Abrão também lamentou a morte do colega de profissão nas redes sociais: Nossa! Acordar e dar de cara com uma notícia dessas foi um baque!! Infarto fulminante aos 77 anos! Que tristeza!