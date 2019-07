HC de São Bernardo recebe certificação internacional

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 10:49



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recebeu na manhã desta quarta-feira, a entrega de certificado internacional de qualidade e segurança para os pacientes do Hospital de Clínicas. O equipamento é o primeiro público municipal do País a receber a certificação.

O certificado QMentum, nível Diamante (o maior entre as classificações) foi entregue pelo ACI (Accreditation Canada International), órgão brasileiro que articula a avaliação dos processos pela Canadian Council on Health Services Accreditation.

"Minha palavra hoje é de agradecimento à essa equipe. Muito obrigada. Desde quando assumi, acredito que é possível termos uma saúde pública de qualidade, com respeito ao paciente, e com um padrão igual ou melhor do que hospitais privados", afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde, Geraldo Reple, destacou que a certificação é resultado da adoção de procedimentos que melhoram não só o atendimento aos pacientes, mas também as rotinas internas dos colaboradores