Fim do mistério! Tatá Werneck e Rafel Vitti revelam o nome escolhido para a filha

10/07/2019 | 10:11



O mistério acabou! Rafael Vitii e Tatá Werneck finalmente revelaram o nome escolhido para a filha. O casal já tinha dado algumas pistas de qual seria o nome da bebê, todos eles bem diferentões, como Fada, que estava entre possibilidades. Porém, o ator decidiu acabar com o mistério e na última terça-feira, dia 9, postou uma foto em seu Instagram em que revelava o nome da garotinha que está por vir.

No post, o casal aparece aos beijos em uma cachoeira no dia em que comemoravam dois anos de relacionamento, data na qual Rafael acredita que a filha foi concebida. Na legenda, o galã de Verão 90 contou a história e de uma vez por todas anunciou para o mundo o nome da baby: Mana!

Quando a gente tava comemorando 2 anos de relação topzeira. Acho que foi nesse dia que a gente fez a Mana, escreveu o ator na legenda.

Depois da publicação, os seguidores de Rafael ficaram confusos se a bebê irá se chamar Mana mesmo. Na caixa de comentários da foto, é possível encontrar inúmeras perguntas de seguidores pedindo a confirmação do ator. Entretanto, Sandy, que é amiga do casal, acabou com a curiosidade dos fãs do casal e confirmou:

Oun, lindos!! E ela se chama Mana!!, disse a cantora.

Além disso, Tatá postou um vídeo nas redes sociais em que brincava com a filha de uma amiga. Na legenda, Tatá escreveu:

Não nasceu ainda. Mas Rosa, filha da minha amiga amada Priscila Steinman, veio me visitar na edição.

A amiga da apresentadora do Lady Night compartilhou o vídeo em seu Stories e mais uma vez confirmou o nome da bebê a bordo:

Rosa e Mana, amigas desde a barriga.

Pelo jeito é este mesmo o nome da filha de Rafael e Tatá, o que você achou da escolha?