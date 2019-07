10/07/2019 | 09:33



Inspirada em O Rei Leão, Beyoncé fez a curadoria e a produção de um novo álbum. A cantora comanda The Lion King: The Gift.

O anúncio foi realizado pela Disney na terça-feira, 9.

O disco reúne artistas globais e deverá ser totalmente lançado no dia 19 de julho. Além disso, será possível entrar no clima africano, com sons próprios da natureza do continente.

No Twitter, após a divulgação dos estúdios Disney, os fãs comemoraram com comentários e memes.