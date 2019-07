PF mira em quadrilha do tráfico de drogas com Operação Luxúria

10/07/2019 | 09:16



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 10, a Operação Luxúria, para desarticular uma quadrilha ligada ao tráfico internacional de drogas. As ações ocorrem simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Paraíba.

Agentes cumprem dez mandados de prisão preventiva e sete ordens de busca e apreensão. Das detenções determinadas pela Justiça, sete são realizadas no Rio, sendo cinco na capital carioca e duas em Araruama. As três ordens de prisão restantes são cumpridas em São Paulo, Rondônia e Paraíba.

De acordo com a Policia Federal, as investigações tiveram início em março de 2017 quando um membro do grupo foi preso com 320 kg de cocaína em Rondônia. A apuração indicou que a organização comandava as transações do tráfico a partir do Rio de Janeiro.

Durante o período de monitoramento do grupo, a PF realizou mais de três apreensões de drogas. As ações resultaram na captura de cerca de 2,5 toneladas de drogas que teriam como destino comunidades cariocas, indicou a Polícia Federal.

Os presos serão ouvidos na sede da Polícia Federal no Rio e então encaminhados a um presídio. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação, Luxúria, tem relação com o hábito de os investigados realizarem festas em hotéis após as entregas das drogas.