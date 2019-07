Modernização da Linha 10 - Turquesa da CPTM deverá ser entregue até 2022

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 08:43



O governador em exercício do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), afirmou que a modernização completa da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deverá ser entregue em 2022.

Conforme Garcia, ainda neste ano o Governo fará licitações para projetos que fazem parte do plano de modernização das estações da linha. “A modernização das estações (da Linha 10) sofre um planejamento por parte da CPTM. Em 2019 alguns projetos estão sendo concluídos e vamos licitá-los para que as obras sejam executaras entre 2020 e 2021. No ano que vem o restante dos projetos também serão concluídos para que a gente execute as obras entre 2021 e 2022”, disse.

A declaração do governador em exercícios foi realizada durante evento de entrega dos novos trens para a Linha 10, anunciado pelo Palácio dos Bandeirantes na semana passada. A modernização da linha faz parte do pacote de mobilidade que atende o Grande ABC e prevê também a retomada da estação Pirelli, em Santo André, a execução das obras da Linha 18 por BRT e o resgate da Linha 20-Rosa do Metrô, com previsão de ligar São Bernardo à Lapa, na Capital.

Além de Garcia, participaram do evento o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e o prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PTB).