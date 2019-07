Paolla Oliveira é vista em clima de reconciliação com Papinha

10/07/2019 | 08:11



Paolla Oliveira e o diretor de TV Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha, podem estar ensaiando uma reconciliação. De acordo com o jornal Extra, os dois, que haviam colocado um ponto final no namoro em janeiro deste ano, foram vistos em clima de romance na última terça-feira, dia 9, em uma academia dentro de um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo a publicação, os dois foram flagrados às oito horas da manhã na academia, dividindo barras e pesos de forma discreta, mas não escondendo que tinham bastante intimidade e dando a entender que se tratavam de um casal.

Eles terminaram o namoro em janeiro após quatro anos juntos. Recentemente, Papinha realizou uma viagem pela Europa ao lado de Paulinho Vilhena e Marcello Novaes, que também estão solteiros. Desde que se separou de Paolla, o diretor de TV, que está de férias desde o fim de O Sétimo Guardião, não assumiu nenhum novo affair, no entanto, foi apontado como o novo amor de Viviane Araújo, o que foi prontamente desmentido pela rainha de bateria. Já a intérprete de Vivi Guedes em A Dona do Pedaço falou abertamente sobre nova fase: Linda e solteira, afirmou ela ao colunista Leo Dias.