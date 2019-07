Nossa seleção no Pacaembu

Ademir Medici



Atletas, dirigentes, jornalistas, eles constroem a história do futebol no Grande ABC e serão lembrados sábado na 112ª reunião do MemoFut.

Esta página Memória esmera-se em selecionar nomes do Grande ABC que dedicam parcela de suas vidas ao futebol. Jogando, dirigindo, transmitindo, até mesmo apitando. São personalidades do esporte que desfilaram (e desfilam) no espaço que o Diário sempre dedicou à história local.

Impossível falar de todos. Os selecionados representarão os demais no próximo sábado, quando a região ganhará espaço entre os esportistas que constroem o MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

A página Memória descobriu o MemoFut há pouco mais de dois anos, levada pelo pesquisador Luiz Romano, de São Caetano, filho do célebre massagista Mário Romano. Fomos e gostamos. E, de repente, somos convidados a falar da história do futebol aqui no Grande ABC. Uma honra.

Diário há 30 anos

Sábado, 8 de julho de 1989 – ano 32, edição 7112



Manchete – Aumenta pressão contra Estado pela Billings. Os prefeitos exigem a apresentação do Rima (Relatório de Impacto do Meio Ambiente) da barragem móvel do Tietê. Essa barragem permite o desvio de águas e esgotos para a represa.

Educação – Termina a mais longa greve dos professores da rede estadual. Durou 81 dias e deixou 4,5 milhões de alunos sem aulas.

São Caetano – A Prefeitura pretende construir mais 900 túmulos no Cemitério das Lágrimas e restaurar 360 gavetas do Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica. Objetivo: ampliar o atendimento da demanda, já saturada.

Copa América – Brasil, do técnico Sebastião Lazaroni, empata em 0 a 0 com a Colômbia.

Em 10 de julho de...

1919 – Anúncio: “Magnífico terreno em frente à Estação de São Bernardo, SPR, medindo 11 mil m², com uma construção de 4 mil m². O imóvel presta-se admiravelmente para instalação de indústria. Informações à Rua São Bento, nº 47, com J. Luiz Gomes”.

- Do noticiário do Correio Paulistano: Nova York, 9 – Segundo um despacho publicado no “World” foi declarada a greve geral em Roma, ontem, ao meio-dia.

1924 – Revolução paulista. Manchete do Estadão: ocupação de São Paulo pelas forças revolucionárias; o governo do Estado retira-se da Capital.

1939 – DER (Departamento de Estradas de Rodagem) inicia a construção da Via Anchieta, rasgando o território de São Bernardo.

1949 – Fundada a Sociedade Amigos de Utinga, em Santo André, com abrangência sobre os bairros de Santa Terezinha, Camilópolis, Parque das Nações e Vila Prosperidade.

1959 – Pierino Massenzi recebe o Troféu Governador do Estado como o melhor cenógrafo de cinema do Estado em 1958.

A entrega foi no salão vermelho do Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo paulista. O governador Carvalho Pinto efetuou a entrega.

Entre os demais premiados, nomes como de Fernanda Montenegro, Lélia Abramo, Gianfrancesco Guarnieri e Eva Wilma.

Nota – Italiano de Roma, Pierino Massenzi atuava na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo. Chegou quando a empresa se formava. Nunca mais deixou a cidade.

- Fundado o Clube Recreativo Guacyara, de São Caetano.

1969 – São Bernardo presta homenagem aos heróis do movimento constitucionalista de 1932, com celebração de missa na Matriz e colocação de flores no Cemitério de Vila Euclides. O prefeito Aldino Pinotti decreta ponto facultativo.

Nota – Havia, em São Bernardo, 34 ex-combatentes, entre eles o Dr. Paulo Teixeira de Camargo, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo.

