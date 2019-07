Famílias aproveitam feriado nos parques

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 07:00



O frio do inverno deu uma trégua na tarde de ontem – os termômetros chegaram a 24°C – e os moradores de Santo André e de cidades vizinhas aproveitaram o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que contou com sol, para se divertir no Parque Prefeito Celso Daniel, no bairro Jardim.

Durante a tarde, o público – formado em sua maioria por famílias – desfrutou da área verde, com destaque para o espaço onde estão localizados os brinquedos, que permaneceu cheio.

A montadora Ana Paula Cardoso, 38 anos, aproveitou que a família não viajou no feriado prolongado e levou a filha, Ana Júlia, 2, e a sobrinha Camille, 5, ao parque. “A gente passou os últimos dias só dentro de casa por causa do frio. Hoje (ontem), que apareceu sol, nos animamos”, afirmou.

Moradores do bairro Capuava, próximo à divisa entre Santo André e Mauá, o ajudante geral Moisés Severino Ribeiro, 38, a dona de casa Maura Batista, 38, e os pequenos Brenda, 11, André, 5, e Beatriz, 1, visitavam o parque pela primeira vez. “Hoje (ontem) é meu aniversário de 11 anos”, contou a garota.

De Mauá, o metalúrgico Welington Apolinário dos Santos, 37, e a vendedora Luanda Raquel da Silva, 31, levaram o filho Israel, 6, para ver exposição de réplicas de fósseis. “Amo dinossauros”, destacou o menino. “Em dias assim, parques são nossa melhor opção de lazer”, completou Luanda, referindo-se ao sol.

A auxiliar de produção Erica de Souza, 28, estava acompanhada da irmã, Michelly de Jesus Reis Santos, 21, da filha Melissa, 5, e do sobrinho Pietro Gabriel, 2. A família mora em de Ribeirão Pires. “Lá temos menos opções de diversão, de parques. Santo André acaba sendo o mais próximo para a gente”, relatou Erica.



EXPOSIÇÃO

Até o dia 21, o Parque Celso Daniel abriga a exposição História da Vida, das 10h às 16h. O espaço possibilita que visitantes façam viagem pelas das eras históricas – da pré-história aos dias atuais – em meio a dinossauros, insetos gigantes e outras criaturas. A instalação traz mais de 150 itens, representados por fósseis originais e réplicas. A iniciativa inclui dinossauros e animais modernos, além de cenários lúdicos, interativos e outros elementos que ilustram a evolução destes seres. O Parque Prefeito Celso Daniel fica na Avenida Dom Pedro II, 940.