Livro reúne artigos do bispo diocesano publicados no Diário

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 07:00



O bispo da Diocese de Santo André – responsável pelo Grande ABC –, dom Pedro Carlos Cipollini, lança, no dia 23, o livro Palavras ao Coração. O exemplar, o 12º assinado pelo líder da Igreja Católica na região, reúne 40 artigos do religioso publicados em coluna quinzenal – às segundas-feiras – no Diário e também textos escritos para o jornal A Boa Notícia, distribuído aos fiéis.

O material, compilado pelo jornalista Humberto Pastore, pretende levar os pensamentos do bispo para fora dos muros da Diocese e, com isso, “ajudar a ampliar a consciência em favor da vida”. “O Objetivo não é vender, mas distribuir gratuitamente os livros para as pessoas de fora da Igreja”, ressalta Cipollini. Inicialmente, foram impressas 2.000 cópias.

Morador da região desde 2015, quando foi nomeado bispo diocesano pelo papa Francisco, Cipollini considera que as sete cidades reúnem inspiração suficiente para a escrita. “O Grande ABC é um resumo de tudo de bom e de negativo que temos no País”, comenta, ao exemplificar como itens positivos a solidariedade do povo e a presença do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC como ponto de encontro para discussões regionais necessárias. Do lado oposto, ele lista série de problemas que precisam ser superados, como “a falta de consciência de entidades, empresas e conglomerados econômicos que visam o lucro e não partilham”, a lentidão do processo de urbanização e o “descuido com a Represa Billings”, cujas margens foram loteadas “para atender aos interesses políticos”.

Para Cipollini, seus textos têm o intuito de trazer a reflexão aos cristãos de como a fé pode ser aplicada no dia a dia, diante de todos os obstáculos e desafios. “O que a minha fé me ensina? Como pede para eu agir? Acredito que essa seja a coluna vertebral desses artigos”, considera. O bispo ainda alfineta a classe política, ao lembrar que o bem comum deve prevalecer em detrimento de vontades pessoais e que são necessárias políticas públicas “mais firmes e abrangentes”. “Os políticos não podem pensar em ações só pelo período em que governam. Exemplo é o transporte público, onde a população sofre muito. Não pode ser um serviço monopolizado.”

Na data do lançamento do livro será feita noite de autógrafos, a partir das 19h30, no auditório da Cúria Diocesana (Praça do Carmo 36, Centro). Com 136 páginas, a publicação contou com a colaboração de empresas para ser custeada, como é o caso da Editora Paulus, Copafer, Hoppe & Ribeiro, Theòs Sistemas Eclesiais, Casa e Prédio Construções, 2M Produções Gráficas, Colégio Monsenhor, Externato Santo Antonio, Padrão Informática, Polizel Equipamentos e Rebal Soluções em Cozinhas.