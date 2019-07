Moradores recebem título de posse de imóveis após 20 anos em Diadema

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 07:00



Depois de duas décadas, moradores do condomínio Morada do Sol, no Conjunto Habitacional Vila Socialista, em Diadema, celebram a conquista de ter a titularidade de seus imóveis. A ação ocorre após aprovação do processo de regularização fundiária entre a Prefeitura e o governo do Estado, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que beneficiará 500 famílias que moram no local.

O aposentado João Batista, 74 anos, morador do Conjunto Habitacional Vila Socialista há 22 anos, ressalta a importância de ter a moradia regularizada. “Já passei por tanta coisa por aqui e ainda precisamos arrumar bastante coisa. É um avanço necessário para todos os moradores”, comenta.

Já para a dona de casa Maria do Socorro, 63, toda mudança positiva é bem-vinda. “Há três, quatro anos, tivemos reformas por aqui. As mudanças são constantes. Isso é muito bom”, considera.

A regularização fundiária integra o Programa Casa Legal da Prefeitura de Diadema. Conforme a administração, o projeto beneficiou pelo menos 20 mil pessoas e, até 2020, a expectativa é a de que 130 mil moradores sejam contemplados com a ação.

Segundo a secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, Regina Gonçalves, o complexo Vila Socialista corresponde ao início dos conjuntos residenciais da cidade, na década de 1990. “Essa regularização vem para coroar período de muitas batalhas enfrentadas pelos próprios moradores. É uma vitória para trazer segurança jurídica e concluir este ciclo”, ressalta.

Regina comenta também que, após 20 anos sem melhorias, o condomínio recebeu, em 2015, obras de infraestrutura e serviços, como recapeamento, implantação de sistema de drenagem para captação de água da chuva e instalação de lixeiras.

O conjunto habitacional pertence à CDHU, sendo o órgão responsável em fazer a linha de financiamento das moradias – entrar com o processo de titularidade dos imóveis no cartório de registro para obtenção das matrículas individuais de cada beneficiário.