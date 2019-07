Elia Viviani vence 4ª etapa da Volta da França e mantém camisa amarela na equipe

09/07/2019 | 19:24



O italiano Elia Viviani foi o grande vencedor da quarta etapa da Volta da França, disputada nesta terça-feira. Num percurso predominantemente plano de 213,5 km entre as cidades de Reims e Nancy, o atleta deu à equipe Deceuninck-Quick Step o segundo triunfo seguido na mais tradicional prova do ciclismo mundial.

A camisa amarela, porém, continua com o francês Julian Alaphilippe, companheiro de equipe de Viviani, que na última segunda-feira assumira a ponta da competição, mas nesta terça-feira chegou apenas no 56º lugar.

Em sua segunda participação na competição (a primeira foi em 2014), o italiano superou o norueguês Alexander Kristoff e o australiano Caleb Ewan na parte final da disputa em um pelotão que contava com 111 competidores.

"Perdemos a oportunidade na primeira etapa e logo conquistamos a camisa amarela com Alaphilippe, o que serviu para melhorar o ânimo da equipe. Hoje, fizemos um grande trabalho. Era realmente meu grande objetivo nesta temporada. Venci na Volta da Itália e na Volta da Espanha, e agora fechei o ciclo", afirmou Viviani, campeão olímpico na categoria Omnium, nos Jogos do Rio-2016, que já triunfara em cinco etapas da prova italiana e três na espanhola.

Satisfeito com a manutenção da camisa amarela, por sua vez, Julian Alaphilippe também se mostrava bastante feliz com o ambiente da etapa. "Escutei o público chamando por meu nome a cada dez segundos. Será um dia que nunca esquecerei", declarou, após a prova, o "anfitrião", atual líder da disputa, com um tempo total de 14h41min39seg.

Nesta quarta-feira, num aperitivo para a chegada do trecho montanhoso da prova, os ciclistas terão de encarar os 175,5 quilômetros entre Saint-Dié-Des Vosges e Colmar, num percurso que já começa a ficar mais inclinado.