Bolsas de NY fecham mistas de olho em idas de Powell ao Congresso dos EUA

09/07/2019 | 18:34



As bolsas de Nova York chegaram ao fim do pregão desta terça-feira, 9, sem direção única, à medida que os pronunciamentos feitos hoje por dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), inclusive um por vídeo do presidente Jerome Powell, não trouxeram novidades. Investidores voltam sua atenção, portanto, para os depoimentos de Powell no Congresso americano: amanhã na Câmara dos Representantes e quinta-feira no Senado.

O índice Dow Jones caiu 0,08%, aos 26.783,49 pontos, ao passo que o S&P 500 subiu 0,12%, aos 2.979,63 pontos, e o Nasdaq avançou 0,54%, aos 8.141,73 pontos.

Na semana seguinte à recalibragem das expectativas pelo ritmo de afrouxamento monetário do Fed, participantes de mercado estão ainda mais concentrados nas manifestações de representantes do BC americano. Mas, hoje, pouco houve de noticioso nas falas de Powell e dos presidentes das distritais de St. Louis, James Bullard, e da Filadélfia, Patrick Harker, além do vice-presidente para supervisão, Randal Quarles.

Até por isso, a movimentação dos três principais índices não foi nada emocionante.

Amanhã e na quinta-feira, contudo, Powell comparece à Câmara dos Representantes e ao Senado dos EUA, respectivamente, para a protocolar sabatina semestral pelo Legislativo. Como o banqueiro central será também inquirido, a expectativa é de que suas palavras sejam mais dignas de nota que hoje.

Além disso, como sempre, a sessão foi movimentada para as gigantes tecnológicas listadas em Nova York, não menos porque a Amazon (+1,84%) e a Microsoft (-0,37%) batalham em torno de um contrato público de US$ 10 bilhões com o Pentágono para criar o sistema de computação em nuvem para o Departamento de Defesa (DOD) dos EUA.

Entre outras techs, as ações do Facebook ganharam 1,76% e as da Alphabet (Google) subiram 0,67%.