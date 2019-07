Com novidade no gol, Guarani volta a treinar no Brinco de Ouro

09/07/2019 | 18:35



Visando o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani fez nesta terça-feira o primeiro treino no estádio Brinco de Ouro sob o comando do técnico Roberto Fonseca. Até então, a equipe vinha treinando no centro de treinamentos do Exército, em Campinas.

Dentro de campo, o treinador apresentou algumas novidades, como a presença do goleiro Jefferson, que vinha disputando a posição com Kléver nos amistosos e jogos-treino e parece ter conquistado a preferência de Fonseca.

Quem também treinou entre os titulares foi o zagueiro Bruno Silva, que ainda não sabe se poderá estrear. O jogador teve sua saída do Vasco anulada na Justiça e segue sem definição quanto ao acerto com o Guarani. Como o time de Campinas alega que não foi notificado oficialmente, o técnico segue escalando o defensor entre os titulares que pretende utilizar contra o CRB.

A equipe segue treinando até a quinta-feira, quando viaja para Maceió, onde vai enfrentar o CRB pela nona rodada da Série B. A partida acontece na sexta, às 19h15, no estádio Rei Pelé.

Com cinco pontos, o Guarani ocupa a 19ª colocação da segunda divisão nacional, acima apenas do lanterna Vitória, que tem um ponto a menos. O CRB, com dez pontos, é o 11º colocado.