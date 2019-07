Ponte Preta já está definida para enfrentar o Oeste de olho no G-4 da Série B

09/07/2019 | 18:26



Com a disposição de voltar com a mesma força que terminou as primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já está definida para enfrentar o Oeste, na sexta-feira à noite, em Campinas, pela nona rodada.

O objetivo é retomar uma posição no G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - perdida após o empate do Sport com o São Bento, por 2 a 2, na segunda-feira, em Sorocaba. O time pernambucano atingiu os 16 pontos, em quarto lugar, empurrando o time campineiro para a quinta posição, com 15.

A campanha do técnico Jorginho é muito boa. Após perder na estreia para o Coritiba, por 2 a 0, no Paraná, o time ficou sete jogos sem derrota, com quatro vitórias e três empates. Os dois últimos triunfos foram conquistados fora de casa contra o Cuiabá e Londrina, ambos por 3 a 1.

Diante disso, o técnico vai manter o mesmo esquema tático, praticamente um 4-1-3-2. O volante Edson atua na proteção da defesa, quase como um zagueiro, dando mais liberdade para os três meias. Em relação ao último jogo, haverá apenas uma mudança. O goleiro Ivan retoma a condição de titular no lugar de Igor Vinhas depois de sagrar-se campeão no Torneio de Toulon, na França. Na defesa, Airton permanece na vaga de Reginaldo, numa disputa muito acirrada.

Com um treino aberto à imprensa e bastante movimentado, Jorginho praticamente confirmou o time com esta escalação: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton e Abner; Edson, Gerson Magrão, Camilo e Matheus Vargas; Marquinhos e Roger.