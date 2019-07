Mostra de arte é opção em São Paulo

Vinícius Castelli

10/07/2019



É com a sugestão de discutir o amadurecimento dos corpos e pensamentos e como isso interfere na criação artística contemporânea que o projeto Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade chega à sexta edição e ilustra a agenda do Itaú Cultural, em São Paulo, a partir de amanhã.

Música, teatro, cinema e debates fazem parte da programação gratuita que segue até dia 17. Amanhã e sexta-feira, a partir das 20h, a cantora Angela Ro Ro apresenta o espetáculo Pilotando o Piano – 40 Anos de Música. No show intimista a artista apresenta temas como Ne Me Quitte Pas (Jacques Brell) – imortalizada na voz de Edith Piaf – e Escândalo (Caetano Veloso). Sucessos como Tola Foi Você e Amor, Meu Grande Amor não ficam de fora.

Além das atrações artísticas, mesas de conversa fazem parte do evento. Na sexta-feira, por exemplo, a partir das 16h, o debate tem como tema Questão de Gênero, Envelhecimento e Perspectivas. A mediação será feita pela pesquisadora, transfeminista e escritora Helena Vieira.

Sábado e domingo é a vez do teatro. O espaço apresenta a produção Menines, montada a partir de texto de Marcia Zanelatto, que assina a direção ao lado de Cesar Augusto. A obra fala de afetos e tabus e celebra a liberdade de expressão de gênero.

No dia 15, às 20h, as companhias Os Crespos e Selo Homens de Cor farão leitura do texto 12º Round – A Luta Continua, do dramaturgo Sérgio Roveri e que homenageia o tricampeão mundial de boxe Emile Griffith (1938-2013), que, na década de 1960, ficou conhecido por sua luta pelos direitos civis dos homossexuais. A programação completa pode ser conferida no site www.itaucultural.org.br.



Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade – Música, teatro, cinema e debates. No Itaú Cultural – Av.Paulista, 149, em São Paulo. Tel.: 2168-1776. De amanhã ao dia 17. Entrada gratuita.