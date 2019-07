Sobe para seis número de mortes em SP em meio à onda de frio

09/07/2019 | 17:41



Um morador de rua foi encontrado morto pela Polícia Militar na Marginal Tietê, próximo à ponte da Vila Maria, na zona norte da capital paulista, na noite desta segunda-feira, 8. Com as baixas temperaturas que atingem a cidade desde a madrugada de sexta-feira, 5, essa é a sexta morte no Estado que pode estar relacionada ao frio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado por volta das 21h já sem vida pelos policiais. O caso foi registrado no 73º DP.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) captados pela estação instalada no Mirante de Santana, na zona norte, mostram que os termômetros registravam 12ºC por volta do horário em que o homem foi encontrado morto. A temperatura na região chegou a 10ºC durante a madrugada de terça. Em São Mateus, no extremo leste da capital, a temperatura mínima registrada foi ainda menor, de apenas 8ºC.

A capital já havia registrado outras três mortes em que o frio é a provável causa. Na manhã de sexta-feira, um morador de rua foi encontrado morto no Terminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. No mesmo dia à tarde, o corpo de um homem foi encontrado no bairro do Pari, no centro da capital. O corpo não apresentava sinais de violência.

Na madrugada de sábado, um morador de rua na região de Itaquera, na zona leste, foi encontrado deitado na rua coberto apenas por um cobertor, próximo à estação Dom Bosco da CPTM. A Polícia Civil está apurando os quatro casos, mas afirma que o frio é a causa aparente.

Um homem foi encontrado morto em frente a um posto de saúde em Santo André, no ABC Paulista, no domingo. O corpo foi encontrado enrolado em uma manta em frente ao Posto de Saúde da Família, no bairro Parque Novo Oratório 1 pela Polícia Militar.

Uma mulher, também em situação de rua, foi achada morta em Assis (SP), no domingo, quando a cidade registrou temperatura mínima de 3ºC na madrugada. Segundo a Polícia Militar, Rozilda Maria Barreto, de 43 anos, foi encontrada por moradores na Av. Vila Prudenciana, sem qualquer marca de violência.

Previsão do tempo

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, nos próximos dias a massa de ar polar começa a perder intensidade e as temperaturas começam a elevar gradativamente. Nesta quarta-feira, 10, persistem as condições de sol e temperaturas em elevação, com mínimas de 10ºC e máximas que podem superar os 22ºC.