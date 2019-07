Carmo Dalla Vecchia é questionado por seguidor se ator é seu namorado e responde: Um deles, são vários!

09/07/2019 | 17:11



Carmo Dalla Vecchia mostrou que o bom humor anda sempre ao seu lado ao responder um comentário em um ensaio fotográfico no qual ele dividiu a fotos com seus seguidores do Instagram. Na publicação o ator Cássio Collares está posando em um armário e o fã compartilhou a seguinte dúvida com o ator de Malhação:

É seu namorado, Carmo?

Ele poderia responder atravessado? Poderia, mas decidiu fazer tudo de uma forma diferente e comentou:

Um deles. São Vários!

Não satisfeito e vendo que o ator encarou a pergunta em um tom super do bem, o fã continuou:

Posso ser um deles?

E Carmo seguiu com o diálogo.

Vou pensar. Manda um nude!

E não parou por aí, o seguidor continuou dando corda para o assunto.

Eita, só trabalha com nudes?

Finalizando a conversa, Carmo concluiu com:

Namoro? Só!

Seria tão mais fácil se todo mundo encarre os comentários nas publicações de uma forma tão leve quanto Carmo Dalla Vecchia, né?