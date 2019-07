CPTM opera com velocidade reduzida por conta de modernização

Da Redação



09/07/2019 | 16:20



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aproveitou o feriado prolongado desta terça-feira (9) – quando se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932 – para realizar obras em algumas linhas, com alteração nos intervalos entre os trens.

No caso da Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra), que atende o Grande ABC, os trabalhos, iniciados às 4h, seguem até às 19h entre as estações Mooca e Tamanduateí, na Capital. Por conta disso, o intervalo médio entre os trens é de 17 minutos.

Na Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí), as obras de modernização no sistema de energia e na via nas proximidades da Estação Francisco Morato seguem até a meia-noite desta terça-feira (9). O intervalo médio entre os trens é de 25 minutos.

A Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco) receber melhorias entre as estações Morumbi e Santo Amaro, também até meia-noite. O intervalo médio entre os trens é de 24 minutos.

Na Linha 11-Coral (Luz – Estudantes), as obras de modernização no sistema de energia é feita entre as estações Corinthians-Itaquera e José Bonifácio até meia-noite. Também há serviços nas proximidades da Estação Tatuapé. O intervalo médio dos trens é de 12 minutos entre Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Estudantes.

Já a Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana) está sendo beneficiada com trabalhos entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart e nas proximidades da Estação Engenheiro Manoel Feio. O intervalo médio entre os trens é de 25 minutos.

A CPTM disponibiliza central de atendimento pelo 0800 055 0121 para os usuários tirarem dúvidas ou obterem informações complementares.

RENOVAÇÃO

O Diário mostra, na edição de hoje, que a CPTM antecipou a modernização de parte dos trens da Linha 10-Turquesa, entre o Brás, na Capital, e Rio Grande da Serra. A troca das composições 2.100 (produzidas de 1974 a 1977) pelos modelos 7.000 (fabricados em 2009), remanejados das linhas 9-Esmeralda (Osasco- Grajaú), 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana), estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10), mas foi flagrada pela equipe do Diário entre domingo e ontem.

A ação confirma o anúncio feito na semana passada pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). sobre a renovação da Linha 10-Turquesa. Segundo o tucano, a troca dos trens – somada à revitalização do sistema de sinalização – vai “elevar o padrão da linha para a operação do Metrô.”