O nome do filho de Príncipe Harry e Meghan Markle já é o mais popular de 2019

09/07/2019 | 16:10



Meghan Markle e Príncipe Harry lançaram tendência! Os dois tiveram seu primeiro filho em maio deste ano e batizaram o pequeno de Archie Harrison. Pouco tempo depois do nascimento, o nome do mais novo bebê real já é o mais popular de 2019, segundo a People.

O nome significa verdadeiramente corajoso e já estava em alta antes mesmo do casal escolhe-lo. O nome estava em baixa desde a década de 80, porém no ano passado começou a pipocar cada vez mais no gosto dos novos papais e mamães. Por mais que praticamente ninguém estivesse esperando que o filho da ex-atriz e do príncipe se chamasse Archie, o site aponta que é um dos 100 nomes mais colocados em crianças no Reino Unido desde 2000.

Archie ainda possui Harrison como segundo nome. Seu significado é bem simples na verdade: filho de Harry.