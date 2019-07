Fã cita Luana Piovani em foto de pai de Anitta e ele dá resposta atravessada

09/07/2019 | 16:10



O pai de Anitta, Mauro Machado, que agora está conhecido pelo apelido de Painitto entrou recentemente nas redes sociais e já está causando bastante por lá. O pai da cantora fez uma série de postagens mostrando que assistiu a apresentação da funkeira na cerimônia de encerramento da Copa América no último domingo, dia 9, e assim como qualquer pessoa que está envolvida com as redes sociais, decidiu então compartilhar tudo com seus seguidores do Instagram, inclusive um click ao lado da filha.

Mas o que realmente chamou a atenção foi que assim como a cantora, Mauro também responde aos comentários dos fãs e não perde uma piada. Uma seguidora fez questão de dar uma alfinetada indiretamente em Anitta citando Luana Piovani, ex-esposa de Pedro Scooby, atual namorado da funkeira.

Amo a Luana Piovani, mulherão, digna, batalhadora, guerreira, não é vulgar, não provoca mostrando baixeza.

E claro, depois de sentir a indireta, Painitto não perdeu tempo para tirar um sarro e responder ao comentário da fã.

Nossa, que bom gosto o seu. Parabéns. Comenta os posts dela então. Beijos!

Não demorou muito para que o comentário de Mauro ganhasse milhares de curtidas.