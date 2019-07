Kim Kardashian revela que sentiu inseguranças com o seu corpo na gravidez: -Quebrou a minha alma

09/07/2019 | 16:10



Quem acha que não existem problemas na vida de uma Kardashian está engando! Kim abriu o jogo recentemente sobre problemas que ela teve com a sua autoestima e imagem. Ela contou como foi afetada por comentários negativos sobre seu corpo durante a sua gravidez.

A socialite é mãe de quatro filhos, frutos de seu relacionamento com Kanye West. Ela deu à luz North em 2013 e Saint em 2015, mas acabou optando por uma barriga de aluguel para as gestações de seus dois filhos mais novos, Chicago e Psalm. O motivo dessa escolha, de acordo com o Metro UK, foi por conta das críticas que ela ouviu quando estava grávida.

Em entrevista ao Wall Street Journal, a empresária revelou como se sente sobre as gestações e relembrou como ela comparada com uma baleia na época:

- Ela mudou meu corpo, minha pele. Tudo que eu tenho que fazer é digitar Kim e Shamu. Realmente afetou a minha segurança. Isso quebrou a minha alma por um momento.

Segundo a publicação, depois de ser afetada pelos comentários maldosos, Kim entrou em uma rotina intensa de dietas e exercícios. Hoje, ela malha aproximadamente uma hora e meia por dia com grandes pesos e com a supervisão de sua treinadora Melissa Alcantara.