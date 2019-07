PM prende dois de seis ladrões que tentaram abordar soldado da corporação

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



09/07/2019 | 15:49



PMs (Policiais Militares) da 3ª Companha do 10º Batalhão de Santo André prenderam, nesta terça-feira (9), dois de seis criminosos que tentaram abordar um soldado da corporação enquanto deixava veículo de aplicativo, na rua Baleares, no Jardim das Maravilhas, no município andreense.

De acordo com a ocorrência, quatro criminosos estavam em duas motocicletas – dois em cada uma –, um em um carro de modelo Fiat Idea, de cor prata, e outro a pé. Antes de ser rendido o soldado percebeu a ação e reagiu. Os criminosos começaram a gritar que a vítima tratava-se de PM que estavam em busca. Em troca de tiros o soldado disparou três vezes, entretanto, não atingiu os bandidos, que fugiram.

O ladrão que estava a pé deixou cair a arma quando correu, um revólver de modelo Rossi, calibre 38, momento em que o criminoso que estava no veículo Idea o encontrou. Ambos tentaram voltar para buscar a arma, mas foram presos pela polícia. No veículo foi encontrada outra arma de calibre 38 com seis munições.

A ocorrência foi registrada no 2º DP (Camilópolis).