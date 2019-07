ANP publica resolução que dá transparência aos preços do gás

09/07/2019 | 15:43



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou resolução que trata da transparência no mercado de gás natural. Entre as exigências impostas está a divulgação de contratos firmes de fornecimento de gás às distribuidoras, o que afeta diretamente a Petrobras, atualmente, a principal fornecedora do combustível.

Além disso, a agência reguladora informará ao mercado o volume e os preços médios de gás comercializados pelos agentes, o que permitirá, consequentemente, o cálculo da capacidade ociosa da rede de transporte.

Se a ANP detectar domínio de mercado por algum dos agentes, o caso deve ser levado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e poderá também cassar a autorização para operação desse agente.