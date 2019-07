Ariana Grande estampa capa da Vogue e fala sobre a fase de luto pós morte do ex: Ele não merecia os demônios que tinha

09/07/2019 | 15:11



Ariana Grande que está estampada na capa da Vogue na edição de Agosto, abriu o coração e falou um pouquinho para a publicação sobre a morte de seu ex-namorado, Mac Miller. Para quem não lembra, o rapper morreu depois de sofrer uma overdose em setembro de 2018.

Assim como o cantor, Ariana também se fez refém de algo durante um determinado tempo da sua vida, que no caso dela, foi o álcool. Ela aproveitou até para falar sobre como usou a música para lidar com o sofrimento da perda do amado.

Para ser completamente honesta, eu não lembro muito desses meses, porque eu estava tão bêbada e tão triste. Não lembro como eu comecei [a gravar o álbum Thank U Next] ou como eu finalizei. De repente, havia 10 músicas no quadro.

Parece que não foi realmente fácil, ela também aproveitou para falar sobre o restante da fase que teve que passar pós morte do ex.

É muito demorado [o luto]. De moro algum o que tínhamos foi perfeito, mas p***a. Ele era a melhor pessoa de todas e ele não merecia os demônios que tinha. Eu fui a cola dele por muito tempo e comecei a perceber que eu estava cada vez menos grudenta. As peças começaram a se desmontar.