Gabi Brandt amamenta sobrinho e é criticada por seguidores

09/07/2019 | 15:11



Gabi Brandt mal deu à luz, mas seus primeiros dias como mamãe não param de render assunto. A polêmica da vez é por causa de um Stories publicado pelo sogro da ex-participante do De Férias com o Ex, o pastor Márcio Poncio. O religioso publicou uma foto em que a famosa estava dando de mamar para seu sobrinho, João.

Davi, filho de Gabi com o cantor Saulo Poncio, nasceu na última sexta-feira, dia 5, e acabou de ser liberado da maternidade. Já em casa, a família Poncio estava toda reunida quando o avô do recém-nascido fez um post polêmico. Na legenda, ele escreveu:

Abrindo caminho para o Davi. Além de tia, mãe de leite.

O problema desta história toda está na amamentação cruzada. A prática consiste em uma mulher dar de mamar para um filho que não é dela, como Gabi fez com o seu sobrinho. Só que o ato é fortemente criticado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por poder transmitir doenças para o bebê que está tomando o leite.

Por causa disso, muitos seguidores dos Poncio criticaram e avisaram a mais nova mamãe sobre os riscos do que ela estava fazendo. Já olhando de outro modo, alguns fãs foram à defesa de Gabi, justificando que João, sobrinho da estrela, estava apenas puxando o leite para Davi, já que isso é algo difícil para um recém-nascido fazer, e que esta é uma pratica comum e realizada há anos.

Uma coisa é certa, as polêmicas dessa família não vão acabar por aqui!