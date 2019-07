Rafael Vitti compartilha foto beijando Tata Werneck e brinca: Acho que foi esse dia a gente fez a Mana

09/07/2019 | 14:11



Rafael Vitti decidiu nesta terça-feira, dia 9, compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram uma foto dando um verdadeiro beijão em Tatá Werneck, no melhor estilo romântico. Na publicação os dois além de estar trocando o beijinho, estão abraçados e provavelmente depois de tomar um belo banho de cachoeira.

Na legenda da publicação, o ator fez uma brincadeira sobre a gravidez da primeira filha com a humorista e escreveu:

Quando a gente tava comemorando 2 anos de relação topzeira. Acho que foi nesse dia que a gente fez a Mana.

Logo em seguida, a humorista e outros vários famosos comentaram na publicação elogiando o casal. Lembrando que a filha de Tatá e Vitti ainda não tem um nome definido e que a atriz em um outro momento apareceu brincando com um bebê, filha de uma amiga do casal, e ela também se referiu a sua filha como Mana.

Você vai ser a amiga mais velha da Mana!