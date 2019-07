Claudia Leitte compartilha vídeo da barriga se mexendo no final da gravidez

09/07/2019 | 14:11



Claudia Leitte que está atualmente com seus 8 meses de gestação, já aparenta estar extremamente ansiosa para a chegada de sua terceira filha, Bela, fruto de sua relação com o empresário Márcio Pedreira, com quem também tem Davi, de 10 anos de idade, e Rafael de 6 anos de idade.

Na última segunda-feira, dia 8, a cantora decidiu compartilhar com seus seguidores do Instagram um vídeo curtinho em seu Stories mostrando que além dela mesma ser bagunceira, Bela também vai vir bem agitadinha porque Claudinha mostrou que parecia que a pequena estava curtindo um bloco de carnaval em sua barriga de tanto que mexia.

Se ela vai curtir o estilo musical que a mamãe canta ou não, a gente já não sabe, mas que ela vai tirar muito o pé do chão e vai ser bem agitadinha, isso ninguém tem dúvida.