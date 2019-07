Sérgio Souza: Frente Parlamentar da Agropecuária fechou apoio à reforma

09/07/2019 | 13:20



O deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR) afirmou nesta terça-feira, 9, que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) fechou apoio à aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Segundo ele, a frente reúne hoje mais de 300 parlamentares. "É uma orientação da FPA (o apoio à reforma)", comentou Souza, que é vice-presidente da frente na Câmara. "Lógico que cada partido tem suas peculiaridades. Mas a posição da frente é votar."

Souza afirmou ainda que a expectativa é de que o texto da reforma seja aprovado em dois turnos na Câmara ainda nesta semana, antes do recesso parlamentar. "Há grupos ideológicos contra e a favor de determinados temas. Primeiro, nós vamos ter votação em que haverá obstrução muito severa", ponderou Souza. "Segundo, haverá votação do texto principal, ressalvados os destaques. Dependendo da situação, se tirarem (do texto) assuntos que nos interessa, teremos que colocar de volta ao texto. E para colocar de volta, precisamos de dois terços dos votos", disse.

O deputado participa nesta tarde de almoço com integrantes da FPA e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Ramos foi empossado recentemente e se tornou o novo responsável pela articulação política do governo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também é esperado no almoço.