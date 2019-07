Justin Bieber acredita que não teria sobrevivido a esse ano sem a esposa, Hailey

09/07/2019 | 13:11



Apesar dos problemas psicológicos que Justin Bieber está enfrentando, as coisas parecem estar indo muito bem em seu casamento com Hailey. No último domingo, dia 7, os dois comemoraram um ano do dia em que o cantor pediu a modelo em casamento e, segundo a People, a vida a dois não poderia estar melhor para eles. Inclusive, a esposa do astro tem sido fundamental para que ele consiga lutar contra a depressão e ansiedade.

Uma fonte teria dito à publicação que fazer o pedido de casamento foi algo muito importante para Justin. A voz de Sorry estaria certa de que Hailey era a escolhida e por isso fez o pedido assim que eles reataram o relacionamento. Dois meses após a proposta eles se casaram no civil e a rapidez como isso foi feito também foi algo que deixou o cantor contente. De acordo com a fonte, Hailey tem sido muito importante na vida do canadense:

- Ele não consegue imaginar a vida sem Hailey. Ele sente que não teria conseguido sobreviver a esse ano sem ela.

Justin tem sido bem aberto nos últimos tempos sobre os problemas que está enfrentando com a sua saúde mental, mas de acordo com o site isso não tem impedido que ele viva seu romance com a modelo. Por mais que o foco do cantor esteja em sua recuperação, tanto que ele anda afastado do mundo da música, ele ainda se empenha em seu relacionamento. A fonte revelou:

- Eles ainda agem como recém-casados. Justin constantemente surpreende Hailey com presentes. Ela está sempre comentando sobre como ele é um ótimo marido.

Por mais que os dois estejam vivendo plenamente o seu amor, eles ainda não fizeram uma festa de casamento. Segundo a publicação, os dois estão pensando em fazer isso em setembro, por ser uma data próxima ao aniversário de casamento deles. Felicidades ao casal!