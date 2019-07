Após ser criticada por magreza, Mariana Rios volta a mostrar o corpo em foto e seguidores pedem: Come mais

09/07/2019 | 13:10



Mariana Rios já foi criticada anteriormente por causa de sua magreza. A atriz está com uma barriga negativa, o que vem preocupando alguns de seus fãs. Na manhã dessa terça-feira, dia 9, ela publicou uma foto de biquíni em seu Instagram e seu corpo voltou a ser motivo de debate.

Na legenda da foto, Mariana brincou com o fato de estar muito frio e mesmo assim ela estar usando pouca roupa. Ela não citou em nenhum momento sua forma física ou algo do tipo, porém nos comentários é possível ver pessoas falando bem e mal do corpo da atriz. Um seguidor chegou a comentar:

Come mais um pouco que fica melhor. Tô achando magra demais.

Por outro lado, alguns famosos elogiaram a forma de Mariana, como por exemplo Caio Castro e Thaila Ayala. Mesmo com todos comentários a respeito de seu peso, a famosa que está se dedicando a carreira de cantora já declarou anteriormente que está muito bem! Ela chegou a mostrar sua rotina e alimentação e ainda falou:

- Não adiante você ficar preocupado se o outro está muito magro ou se o outro está muito gordo. Cuida de você, do seu equilíbrio, sua consciência, seu coração.