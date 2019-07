Pabllo Vittar posa agarradinha com DJ que está sendo apontado como seu novo affair

09/07/2019 | 12:10



Pabllo Vittar pode estar com um novo affair! Após supostamente beijar um ator pornô durante sua turnê pelos Estados Unidos, a cantora tem frequentemente sido vista no Instagram de um misterioso menino, um DJ chamado Werber. Além de comentar na maioria das fotos do boy no Instagram, ela aparece nos Stories dele, que sempre trazem algum emoji de coração.

Dessa vez, Werber publicou uma foto na rede social em que ambos aparecem abraçadinhos!

Porém, parece que Pabllo não está oficialmente namorando, já que segundo informações do Extra, ela informou por meio de redes sociais que está solteira.

Depois, Werber indicou que estava em Aracaju, Sergipe, enquanto Pabllo está em Uberlândia, Minas Gerais.

E agora, será que está rolando algo?