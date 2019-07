Em estreia do brasileiro Didi, Pelicans batem os Bulls na Summer League da NBA

09/07/2019 | 11:18



A rodada da Summer League da NBA da noite desta segunda-feira contou com diversos duelos. Dentre os compromissos, destaque para a estreia do ala Didi Louzada pelo New Orleans Pelicans. O brasileiro escolhido no Draft na 35ª posição geral, a 5ª da segunda rodada, ajudou sua equipe a derrotar o Chicago Bulls por 109 a 72.

Titular, Didi teve uma boa atuação de estreia. Ao todo, ele esteve em quadra por 26 minutos e foi responsável por 13 pontos, convertendo cinco de dez arremessos de quadra, além de conquistar três rebotes, sendo dois defensivos. Para completar, obteve dois roubos de bola, dois tocos e distribuiu uma assistência. O cestinha da equipe e da partida foi Jaxson Hayes, com 28 pontos e quatro rebotes.

Com exceção do terceiro quarto, que acabou empatado em 21 pontos, os Pelicans não tiveram grandes problemas para superar os Bulls. Com o astro Zion Williamson fora de combate por contusão no joelho, a franquia de New Orleans conquistou o triunfo com placares de 27 a 15 no primeiro quarto, 30 a 20 no segundo e 31 a 16 na parcial final.

Apesar do bom desempenho, o ex-jogador do Franca não deverá atuar nos jogos da temporada regular da NBA. Duas semanas após a aquisição do brasileiro, os Pelicans anunciaram que Didi será cedido ao Sydney Kings, da Liga Australiana. A iniciativa busca dar mais experiência ao atleta, algo que ocorreria com menos frequência na liga norte-americana.

O New Orleans Pelicans volta a entrar em quadra pela competição nesta quarta-feira, quando encara o Cleveland Cavaliers às 20h30 (horário de Brasília). O próximo compromisso do Chicago Bulls também acontece no mesmo dia, às 18 horas (horário de Brasília), diante do Charlotte Hornets.

Confira os resultados da rodada da noite desta segunda-feira da Summer League da NBA:

Oklahoma City Thunder 84 x 81 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 105 x 101 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 84 x 102 Detroit Pistons

Washington Wizards 85 x 88 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 93 x 90 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 72 x 89 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 91 x 100 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 109 x 72 Chicago Bulls

China 84 x 80 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 88 x 80 Los Angeles Lakers