Maiara se assusta com fãs presas em seu banheiro: - Vocês querem me matar!

09/07/2019 | 10:11



Maiara e Maraísa realizaram um show em Tabapuã, município de São Paulo, na última segunda-feira, dia 8! Além de mostrar sua rotina de dieta e exercícios físicos, Maiara ainda revelou um susto: a cantora se deparou com fãs suas em seu banheiro, que ficaram presas após pularem um portão. Pois é!

Gravando toda a situação por meio do Stories, a namorada de Fernando disse:

- Gente, essas fãs são loucas, a mulher entrou no meu banheiro, caramba! Olha isso! Vocês querem me matar de susto! Eu tô ouvindo: Maiara, Maiara, vindo do banheiro... eu falei: Gente, o que está acontecendo?! Olha essas loucas! Vocês são loucas, vocês querem me matar do coração! Eu vou morrer! Não faz isso, caramba! Gente, ela tá presa lá do outro lado e não consegue sair! Ela pulou pra dentro e o portão tá trancado.

Ela ainda brinca com uma das moças:

- Vai ficar aí, eu não mandei pular!

Depois, já na frente do hotel, ela cantou com as loucas do banheiro, como ela mesma apelidou as fãs!