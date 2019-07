Campeão da Copa América, Militão será apresentado pelo Real Madrid nesta quarta

09/07/2019 | 09:54



Depois de ter ajudado a seleção brasileira a conquistar o título da Copa América no último domingo, quando substituiu Philippe Coutinho no decorrer da vitória por 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã, após a expulsão de Gabriel Jesus, o defensor Eder Militão será oficialmente apresentado como novo reforço do Real Madrid nesta quarta-feira.

Por meio de comunicado divulgado em seu site oficial nesta terça-feira, o clube espanhol informou que a cerimônia de apresentação do jogador começará às 8 horas (de Brasília) e ocorrerá no palco de honra do Santiago Bernabéu. Depois disso, ele pisará pela primeira vez no gramado do campo do estádio do time madrilenho e terá o contato inicial com os torcedores da equipe dirigida por Zinedine Zidane.

Com 21 anos, o brasileiro defendeu o Porto, de Portugal, na última temporada europeia e foi oficializado como novo reforço do Real em março. Ele firmou acordo para atuar pelo time espanhol até 30 de junho de 2025 e foi adquirido por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões, naquela ocasião). O São Paulo, como dono de 10% dos direitos econômicos e mais 3,5% dos direitos de clube formador, lucrou cerca de R$ 29 milhões com a negociação.

Antes de ir para o Real, Militão havia sido contratado pelo Porto junto ao clube do Morumbi em julho de 2018. A polivalência do atleta no sistema defensivo chamou a atenção do clube espanhol, pois o brasileiro pode ser escalado como zagueiro e volante.

Ao confirmar nesta terça-feira que Militão já foi incorporado ao clube, o Real destacou a versatilidade do atleta e ressaltou, por meio de nota no seu site oficial, que ele foi eleito melhor defensor do Campeonato Português por cinco meses consecutivos na última temporada.

"Jogador polivalente, Militão joga de (zagueiro) central, embora também já tenha ocupado a posição de lateral-direito. Se destaca por sua rapidez, colocação e capacidade de antecipação. Além disso, possui um bom jogo aéreo. Qualidades que ele usou desde a sua chegada no verão passado no Porto, onde ele mostrou uma rápida adaptação ao futebol europeu", escreveu o Real ao descrever o atleta em seu site.