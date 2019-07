09/07/2019 | 08:20



O Teatro Kaus Cia Experimental oferece, começando em agosto, dois cursos de imersão com estudos e montagens das obras de Jorge Andrade e Plínio Marcos, com coordenação do diretor Reginaldo Nascimento, no Studio do Kaus, na Consolação. Podem se inscrever atores, diretores e estudantes de teatro. Mais informações pelo e-mail:

studiodokaus@gmail.com

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.