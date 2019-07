09/07/2019 | 08:10



No primeiro aniversário de morte do cineasta francês Claude Lanzmann (1925-2018), Shoah será exibido no MIS-SP com entrada franca, dividido em quatro partes. Elas passam nos dias 17, 18, 24 e 25 de julho (quartas e quintas-feiras), sempre às 19h. Lançado em 1985, o filme é considerado um documento definitivo sobre o Holocausto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.