09/07/2019 | 07:45



O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37.° Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition. Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou. No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no Festival de Gramado, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.