Volpi sonda nomes do PT em Ribeirão

Não é mais novidade que o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (futuro PL) retornará à cidade após disputar o pleito em Mauá em 2016, com a missão de barrar a reeleição do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB). Volpi tem feito reuniões, cursos com pré-candidatos e percorrido bares e comércios do município para se colocar à vista do eleitorado local. A andança do ex-prefeito é tão grande que ele vem procurando figuras do PT. O petismo já comandou Ribeirão – com Maria Inês Soares, no início dos anos 2000 –, mas vem em crise, tanto que sequer possui vereador. Na ótica de Volpi, apesar de estar em baixa, a sigla ainda conta com fatia considerável do eleitorado e seu apoio pode ser decisivo em um pleito de tiro curto, já que, em Ribeirão Pires, não há dois turnos.

Viabilidade

Dono de tradicional rede de supermercado em Mauá, o empresário José Roberto Lourencini (PSDB) é nome comentado no tucanato para ser candidato da sigla à Prefeitura da cidade no ano que vem. Inclusive, seu nome foi levado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em busca de respaldo para a empreitada eleitoral. Lourencini já é filiado e, em 2012, quase foi candidato a vice na cidade – declinou na última hora. Pesquisas qualitativas feitas pela legenda indicam que o eleitor mauaense está em busca de figura bem-sucedida empresarialmente e que esteja distante dos escândalos recentes vividos por políticos do município.

Nomeações – 1

Antes adversários do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), os ex-candidatos a vereador Ilmar Muniz e João Valdes foram nomeados para a Secretaria de Meio Ambiente, chefiada pelo ex-presidente da OAB local Fabio Picarelli. Advogado, Ilmar conquistou 646 votos em 2016, quando buscou cadeira pelo SD. Valdes, figura conhecida em grupos que discutem política de Santo André nas redes sociais, obteve 142 votos pelo DEM. O primeiro será assistente de diretoria. O segundo, assistente de departamento da pasta.

Nomeações – 2

Outras duas nomeações na Prefeitura de Santo André e publicadas no sábado no Diário Oficial chamaram atenção. Ex-chefe de gabinete do vereador Professor Minhoca (PSDB), o advogado Victor Hugo Barros Rossini Silva foi indicado para ser assistente de departamento na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, liderada por Marcelo Delsir. O presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Moacir Passador Junior, foi contratado para o mesmo cargo na mesma pasta. O vencimento é de cerca de R$ 5.000.

Lista

O grupo RenovaBR, criado para fomento de lideranças políticas, divulgou lista de nomes aprovados por líderes para disputar cadeiras de vereador na eleição do ano que vem. No rol estão Thiago Rocha (PV), de Santo André, e Alan Camargo, do Partido Novo de São Caetano. No bloco do RenovaBr estão os deputados federais Tabata Amaral (PDT-SP), Vinicius Poit (Novo-SP) e Marcelo Calero (Cidadania-RJ).

Modificações

A Prefeitura de São Caetano registrou troca no cargo de ouvidor. Mauro Russo foi exonerado da função. O advogado Filinto de Almeida Teixeira responderá pela função. Outra modificação foi a saída de Dulce Bezerra de Lima do cargo de corregedora-geral, vinculada à Controladoria-Geral do Município.